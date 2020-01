Il Legnano inciampa, la Castellanzese ne fa cinque

Prima giornata di campionato del 2020 che regala subito risultati a sorpresa nel Girone B di Serie D.Il Legnano perde 1-0 in casa contro il Milano City ultimo in classifica fino a oggi, la Castellanzese invece supera con un bel 5-2 il Levico iniziando al meglio il nuovo anno. (foto https://www.castellanzese.com/2020-neroverde-inizia-col-botto/)

CASTELLANZESE – LEVICO 5-2

Inizia con una vittoria netta e meritata il 2020 della Castellanzese che al “Provasi” supera con un netto 5-2 il Levico Terme. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, la rete di Caruso al 37’ del primo tempo sblocca il risultato con il vantaggio degli ospiti. Prima dell’intervallo è Gibellini a riportare in equilibrio il match. La ripresa si apre con la rete di Mauri che regala il primo vantaggio ai neroverdi, al 12’ Colombo sigla il 2-2 e poi è Fusi allunga. Il Levico prova a riaprirla con Belesi al 26’ ma è ancora Gibellini al 45’ a chiudere i conti siglando la propria doppietta. Un successo importante in chiave salvezza per i playoff e un ottimi inizio di 2020.

CASTELLANZESE 5-2 LEVICO Marcatori: pt: 37′ Caruso, 45′ Gibellini; st: 3′ Mauri, 12′ Colombo, 16′ Fusi, 26′ Belesi, 45′ Gibellini Castellanzese: Alìo, Mazzola, Florindo (27′ st Banfi), Perego, Alushaj, Ghilardi, Fusi, Esposito (46′ st Sestito), Colombo (27′ st Rudi R), Mauri (36′ st Bigioni), Gibellini (48′ st Marinoni). A disposizione: Colnaghi, Rivoltella, Rudi R, Sestito, Bigioni, Selle, Marinoni, Banfi. All: Mazzoleni Levico: Boglic, Togola (47′ st De Nardi), Kojdheli (9′ st Marcu), Voiltasio, Pralini, Gorzelewski, Bonetto (47′ st Rizzieri), Capra (22′ st Belesi), Caruso (22′ st Cardone), Esposito, Piacente. A disposizione: Bertè, De Nardi, Sartori, Cardore, Monaco, Belesi, Micheli, Marcu, Rizzieri. All: Cortese Arbitro: Leotta di Acireale (Anile – Merlino) Spettatori: 300

LEGNANO – MILANO CITY 0-1

Si apre invece con una sconfitta il nuovo anno del Legnano, trafitto 1-0 in casa dal Milano City, fino a oggi ultimo in classifica. La rete che ha deciso l’incontro del “Mari” è stata siglata al 1’ della ripresa da Mecca, mentre i legnanesi ha sprecato diverse occasioni – soprattutto nel finale – per rimettere in equilibrio la contesa. Considerando il ko nel derby contro la Castellanzese si tratta della seconda sconfitta interna di fila per 1-0 per i lilla, che vengono raggiunti al secondo posto dallo Scanzorosciate. Non allunga invece la Pro Sesto, sconfitta a sorpresa 4-2 in casa dell’Arconatese. A fine partita sono arrivate le dimissioni di mister Vincenzo Manzo, che non si è presentato alla conferenza stampa dopo la gara annunciando la propria volontà di lasciare la guida tecnica della squadra. Ora toccherà alla società: verrà ricucito lo strappo con l’allenatore o si sceglierà un nuovo tecnico?

Legnano – Milano City 0-1 (0-0) Marcatori: 46′ Mecca (MC) Legnano: Ragone, Ortolani (71′ Pavesi), Foglio, Pennati (76′ Rinaldi), Miculi, Nava, D’Aversa (39′ Borghi), Alvitrez, Cocuzza, Perez (80′ Fabozzi), Gasparri (68′ Pllumbaj). A disposizione: Sottoriva, Montenegro, Cipullo, Bellagente. Allenatore: Manzo. Milano City: Gilardelli, Specchia, Rondelli (94′ Lombardi), Burato, De Angeli, Viganò, Lattarulo, Mecca, Mammetti (86′ Manti), Valente (76′ Capone), Gimenez. A disposizione: Scoppeno, Tirera, Sessa, Celichini, Bertani, Scampini. Allenatore: Ardito. Arbitro: Coseddu di Nuoro.

RISULTATI: Arconatese – Pro Sesto 4-2; Brusaporto – Scanzorosciate 0-1; Castellanzese – Levico 5-2; Dro – Sondrio 1-2; Legnano – Milano City 0-1; NibionnOggiono – Folgore Caratese 1-1; Tritium – Inveruno 2-1; Villa Valle – Seregno 2-2; Virtus Bolzano – Ponte San Pietro 2-0; Virtus CiseranoBergamo – Caravaggio 1-2.

CLASSIFICA: Pro Sesto 44; Legnano, Scanzorosciate 38; Folgore Caratese 33; Seregno, Sondrio, Arconatese 32; Tritium, Brusaporto 31; Virtus CiseranoBergamo 26; NibionnOggiono 25; Ponte San Pietro 24; Caravaggio 22; Virtus Bolzano, Castellanzese, Villa Valle 21; Levico Terme 19; Milano City 19; Inveruno 13; Dro 12.