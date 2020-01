Il Legnano raggiunge il primo posto, vittoria salvezza per la Castellanzese

Turno infrasettimanale di campionato per il Girone B di Serie D. Ride il Legnano che supera 2-0 il Caravaggio e aggancia al primo posto la Pro Sesto, sconfitta 1-0 in casa del Brusaporto e al terzo ko in tre gare di questo inizio 2020. Buon successo anche per la Castellanzese che batte 2-1 l’Inveruno.

LEGNANO – CARAVAGGIO 2-0

Apre un rigore di Cocuzza nel primo tempo, chiude Ricozzi nella ripresa. Il Legnano batte 2-0 il Caravaggio e sale a quota 44 punti, raggiungendo al primo posto la Pro Sesto. Seconda vittoria in due gare per mister Giovanni Cusatis sulla panchina lilla e ambiente che ora sogna. Il campionato è ancora molto lungo, ma in questo momento il Legnano vola sulle ali dell’entusiasmo.

CASTELLANZESE – INVERUNO 2-1

Tre punti d’oro per la Castellanzese che vince 2-1 contro l’Inveruno ultimo in classifica e si porta momentaneamente fuori dalla zona playout salendo a quota 24 punti. Al “Provasi” i ragazzi di mister Achille Mazzoleni si portano in vantaggio nel primo tempo con la rete di Chessa e raddoppiano nella ripresa con Davide Rudi. I gialloneri milanesi hanno provato a riaprire la gara con il gol di De Maria ma nel finale la Castellanzese ha saputo stringere le maglie difensive portandosi a casa tre punti molto importanti per la salvezza.