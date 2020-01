Liberate Nicoletta Dosio: un presidio per la storica militante No Tav

Come sta avvenendo da diversi giorni in molte località italiane, anche a Varese si terrà un presidio di solidarietà con la storica militante No Tav Nicoletta Dosio.

La manifestazione è in programma sabato 11 gennaio, alle 10, davanti alla Questura di Varese, in piazza Libertà 1. L’iniziativa è organizzata da Potere al popolo, Partito comunista e Rifondazione comunista di Varese.

Nicoletta Dosio, 73 anni, da sempre impegnata nella battaglia contro la Tav e membro del coordinamento nazionale di Potere al popolo, è stata arrestata lo scorso 30 dicembre e portata in carcere alle Vallette di Torino per un fatto risalente al 2012 in Val di Susa quando alla barriera di Avigliana dell’autostrada del Frejus decine di attivisti bloccano le sbarre del casello per permettere alle auto di passare senza versare il pedaggio.

La donna è stata condannata ad un anno di carcere per violenza privata e interruzione di servizio pubblico insieme ad altre 19 persone. Nonostante la sua età lo permettesse, Nicoletta Dosio non ha voluto chiedere misure alternative come gli arresti domiciliari e ha scelto di andare in carcere come atto di coerenza etica e gesto politico per denunciare e contestare l’escalation repressiva nei confronti di tutto il movimento No Tav.