Non è solo questione mamma e papà. “Per crescere un bambino ci viple un intero villaggio” recita un’ormai famoso proverbio africano e sono sempre di più le pedagogie e le linee educative che hanno fatto proprio questo concetto. Ma cosa significa, come si mette in pratica questa idea?

Se ne parla venerdì 24 gennaio alle ore 10 nella sede dell’associazione Mamme in cerchio (in via Volta 44, ad Azzate) per un incontro con la pedagogista Roberta Broggi intitolato “L’intero villaggio attorno al suo cucciolo”.

La mattinata di approfondimento è rivolta ai genitori, ma anche a zii, nonni, educatori e chiunque condivide il proprio tempo con un bambino per parlare insieme “dell’attaccamento del bambino piccolo agli adulti che si occupano di lui“. A tutti gli adulti che a vario titolo si occupano di lui.

Come sempre, anche questo incontro delle Mamme in cerchio è a partecipazione libera e gratuita.

Anche i bambini potranno partecipare all’incontro: troveranno uno spazio accogliente anche per loro.