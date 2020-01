L’Officina delle Idee: tre appuntamenti all’insegna dell’imprenditorialità

Tre appuntamenti dedicati a chi desidera lanciare la propria attività imprenditoriale puntando e scommettendo su sè stesso: l’associazione Officina Caffè apre il 2020 con il progetto “Officina delle Idee”, un ciclo di tre incontri guidati dagli esperti di Confartigianato Imprese Varese.

Tante idee per lanciare una nuova impresa, attraverso un programma che prenderà il via domani, giovedì 16 gennaio, con la prima serata dal titolo “La gestione delle persone”. Il secondo incontro, in programma giovedì 23 gennaio, è dedicato alla “Gestione del tempo”, mentre il terzo e ultimo appuntamento è a tema “La gestione delle risorse”, e si terrà giovedì 30 gennaio.

Tutti gli incontri si svolgeranno presso la sede di Officina Caffè, in via Mauceri 28 a Venegono Inferiore, dalle 18.30 alle 20.30.