Luigi Liguori nuovo segretario della Filt-Cgil (trasporti)

L’assemblea generale della Filt-Cgil Varese (trasporti), alla presenza di Luca Stanzione e Umberto Colombo, rispettivamente segretario generale della Filt Lombardia e segretario generale della Cgil Varese, ha eletto Luigi Liguori in qualità di nuovo segretario generale della categoria con 39 voti a favore su 40 votanti.

Liguori ha 52 anni, sposato con 2 figli. La sua storia sindacale ha inizio nel 1997 come delegato sindacale in Sea. Dal 2004 ricopre prima il ruolo di responsabile ufficio vertenze e successivamente coordinatore dei servizi della Filt Milano/Lombardia. A settembre 2015 diventa coordinatore regionale del trasporto aereo da ottobre 2018 entra nella segreteria della Filt Varese.

L’assemblea generale ha ringraziato per il lavoro svolto e calorosamente salutato Antonio Ciraci giunto a conclusione del suo mandato. Ciraci conclude con oggi una lunga carriera in Cgil in cui oltre a quello di segretario dei trasporti ha avuto diversi incarichi: segretario generale del sindacato dei tessili, responsabile dell’ufficio della Camera del lavoro di Varese e membro della segreteria comprensoriale della Cgil di Varese, incarico in cui oltre alla responsabilità delle Camere del Lavoro di Busto Arsizio, Gallarate e Malpensa si è occupato principalmente di mercato del lavoro e contrattazione.

Così Luca Stanzione, segretario generale Filt Lombardia: «A Luigi Liguori gli auguri di buon lavoro in un territorio così importante per il sistema di trasporti lombardo e nazionale. Sono convinto che Luigi saprà interpretare le grandi e profonde trasformazioni che interessano il territorio di Varese, rafforzando le interconnessioni con il sistema di trasporti lombardo. Un ringraziamento ad Antonio Ciraci per il lavoro straordinario che ha svolto in questi anni, nella rappresentanza dei tanti lavoratori dei trasporti nelle difficili vertenze che in questi otto anni ha vissuto il territorio. Un grazie particolare per il sostegno e il lavoro di rafforzamento di tutta la Filt-Lombardia».

Dichiara Umberto Colombo, segretario generale Cgil Varese: «Ringraziamo Antonio Ciraci per il grande impegno che ha profuso in questi anni alla Filt-Cgil e negli altri incarichi, tra cui quello nella segreteria confederale Cgil Varese. Un impegno portato avanti con passione e competenza, da militante a tutto campo. Auguriamo a Luigi Liguori buon lavoro: Filt-Cgil è una tra le più importanti categorie della provincia di Varese. Il nuovo segretario saprà senza dubbio continuare l’impegno della categoria trasporti Cgil per il miglioramento delle condizioni di lavoro e salariali, e per la lotta contro la precarietà presente nella logistica, tra i riders e in molti altri luoghi di lavoro».