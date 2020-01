Da Luino parte un convoglio umanitario per la Bosnia ed Erzegovina

La Croce Rossa della Federazione di Bosnia ed Erzegovina si trova ad affrontare in questo periodo una sfida difficilissima: quella di fornire assistenza ai numerosi migranti che percorrono la rotta balcanica.

I mezzi che hanno a disposizione sono pochi e le necessità sono molte, soprattutto con l’inverno e le temperature sotto lo zero. In questa drammatica situazione la Croce Rossa bosniaca sta già mettendo in campo tutte le risorse di cui dispone, ma la Croce Rossa Italiana si è attivata per sostenere il loro lavoro.

Partirà infatti presto un convoglio umanitario che possa fornire il materiale di cui necessitano. Tutti i Comitati della Croce Rossa in Lombardia si sono attivati in tal senso.Anche la Croce Rossa di Luino e Valli ha raccolto abiti invernali, sciarpe, berretti, guanti, calze, sacchi a pelo, scarpe, coperte e pannolini.

Tutto frutto della generosità di chi ha potuto dare un piccolo contributo in questa buona opera. Sabato 11 gennaio si è provveduto all’inventario del materiale, all’imballo e alla consegna al centro di smistamento della CRI di Como dove verrà preparato il convoglio umanitario.

«Ringraziamo tutti i volontari che ci hanno aiutato in questa raccolta. E’ bello e significativo vedere come la nostra Comunità risponda sempre positivamente a queste iniziative di solidarietà, sia per le persone in difficoltà del territorio con il nostro servizio pacchi conforto, sia per quelle all’estero in situazioni di emergenza umanitaria – commenta Pierfrancesco Buchi, Presidente della Croce Rossa di Luino e Valli».