Manuel Iori, un cuore da Serie A. Donati oltre 20mila Euro in beneficenza

Manuel Iori è un calciatore professionista che gioca in Serie B. A marzo compirà 38 anni, è nato a Varese e cresciuto a Gavirate. In carriera ha oltre 600 partite da professionista, delle quali 15 in Serie A con il Chievo Verona. Dal 2015 gioca a Cittadella, è il capitano della squadra e uomo simbolo della squadra, in campo e fuori.

In queste vacanze natalizie, Manuel ha segnato uno dei gol più belli della sua carriera. Insieme al suo compagno di squadra Alberto Paleari è stato il promotore dell’iniziativa “Il Panettone dei Campioni”.

L’obiettivo, grazie al lavoro di Luca Gottardello, pasticcere di San Martino di Lupari paese confinante con Cittadella, è stato quello di raccogliere fondi per pagare le cure a Giovanni, un bambino di 3 anni di Piazzola del Brenta.

Grazie al passaparola social l’iniziativa ha avuto una portata nazionale, tanto che sono arrivate donazioni da tutta Italia, da privati ma anche da società professionistiche e dilettanti.

Alla famiglia del piccolo “Gio” sono riusciti a staccare un assegno di 20.150 Euro, un risultato eccezionale.