Marco Colombo: “Lascio Italia Madre per dedicarmi a Daverio e al Made in Italy”

Nota di Marco Colombo, imprenditore di Daverio, che con la famiglia gestisce il Salumificio Colombo, lascia il movimento del presidente Irene Pivetti per dedicarsi a progetti legati al saper fare italiano

Cari Amici, ho intenzione di dedicarmi in un nuovo progetto per e nel mio territorio.

Per questo motivo mi dimetto dalla carica di Vice Presidente Nazionale di Italia Madre.

Questa nuova iniziativa mi assorbirà parecchio perché quando prendo formalmente un impegno, lo faccio con consapevolezza e dedizione e non è mia abitudine accumulare cariche, senza poter ottemperare alle responsabilità che ne derivano.

Continuerò a svolgere il mio ruolo di Presidente Aime-Italia Agroalimentare, promuovendo e sostenendo il Saper Fare Italiano nel mondo, oltre ad impegnarmi in questa nuova avventura Daverio Davvero https://www.facebook.com/groups/114523291959139/, che riguarda il paese dove vivo e la sua splendida comunità.

Ringrazio il Presidente di italia Madre, Irene Pivetti e tutti i referenti regionali, sapendo di lasciarli in buone mani, per l’oltre un anno passato insieme.

#WilMadeinItaly

#WDaverioDavvero

Marco Colombo