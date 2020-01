Mariapia Garavaglia alla Tosi ricorda la deportazione nazista: “Maledetti per sempre”

L’ex-senatrice di Cuggiono Maria Pia Garavaglia è intervenuta, questa mattina (venerdì), all’interno della storica fabbrica legnanese Franco Tosi per la commemorazione della deportazione della commissione interna nel campo di concentramento di Mauthausen nel gennaio del 1944 (qui la storia).

Il suo è stato un urlo contro quei boia che eseguirono gli ordini dei Nazisti per reprimere le proteste scoppiate in tutte le fabbriche della zona (il 18 gennaio si ricorderanno i martiri della Comerio Ercole a Busto Arsizio): «Siate maledetti per sempre» – ha urlato, rivolgendosi ai soldati tedeschi che irruppero nella fabbrica, la 75enne già deputata, senatrice, ministro della Salute e molto altro ancora nella sua lunga carriera politica.

