I Mastini pescano due jolly: vittoria con l’Appiano e sorpasso in vetta

Nel primo mazzo di carte distribuito nel Master Round della Italian Hockey League, i Mastini pescano un doppio jolly: la squadra di Da Rin batte l’Appiano al PalAlbani 6-4 rispettando il pronostico ma trova anche un inatteso ritorno in testa alla classifica. Merito, anche, del Bressanone che “gela” ed espugna la “MeranArena” per 4-5 consentendo il sorpasso in vetta ai gialloneri. (foto: Mastini/Tatiana Munerato)

Serata trionfale, a conti fatti, davanti a un buon pubblico e agli occhi attenti di Rosario Rasizza, mister Openjobmetis all’esordio stagionale sugli spalti gialloneri. Attenzione però a sottolineare anche ciò che non è andato: il Varese infatti ha sofferto troppo nell’ultimo terzo, forse pensando – inconsciamente – di avere già la vittoria in tasca, Raimondi e compagni si sono fatti rosicchiare buona parte del vantaggio e hanno dovuto controllare con attenzione un finale di gara ricco di insidie contro un Appiano sì inferiore ma anche deciso a provarci fino in fondo nonostante l’infortunio a Tombolato (uscito tra gli applausi e trasportato in ospedale per accertamenti dopo la forte botta a un fianco).

Buono l’esordio di Alessio Piroso, appena arrivato alla corte del presidente Torchio: il nuovo acquisto ha mostrato un’ottima pattinata e una discreta potenza al tiro anche se, ovviamente, deve fare la tara al gioco collettivo. Buona la prima comunque, e chissà che le ultime ore di mercato non portino anche un ultimo colpo. In attacco, le doppiette di Franchini e Perna non fanno che confermare la potenza di fuoco della prima linea giallonera, con Borghi e Ross Tedesco a completare le marcature. Tutto come previsto, in questo senso, e non può che andare bene così. Sabato prima trasferta della seconda fase, a Bressanone: sarà il momento di ringraziare i Falcons per lo sgambetto al Merano, stando però bene attenti a non fare la stessa fine.

LA PARTITA

Gara bloccata sullo 0-0 fino a oltre la metà del terzo di apertura e sostanziale equilibrio pur con un Varese più intraprendente degli ospiti. All’11’ primo grande spunto giallonero dell’ultimo arrivato Piroso che porta alla penalità di Mair, anche se i gialloneri non vanno oltre il palo di Marcello Borghi. Il secondo power play però è quello buono: il Varese alza il ritmo, Peiti è miracoloso su Raimondi ma nulla può sulla deviazione ravvicinata di Perna. Disco al centro, curiosa parata di petto di Tura e raddoppio giallonero con un gioco di prestigio di Franchini che riceve da Francesco Borghi, gioca con il disco e lo scarica in rete: 2-0 alla pausa.

È però il terzo centrale quello in cui i Mastini mettono le mani sui tre punti, con un parziale di 3-1 che non ammette repliche né sul piano del risultato, né tantomeno su quello del gioco. La squadra di Da Rin è sempre in controllo, tanto che l’unica marcatura subita – a 50” dalla sirena – appare come un incidente casuale (anche se non sarà così). In rete ci vanno ancora Perna e Franchini: il primo è lesto a ribadire in porta di prima intenzione un disco respinto dalla difesa, il secondo sfrutta un rigore solare (e un pizzico di fortuna) per battere Peiti. Il goalie dell’Appiano è battuto poco dopo dal solito Ross Tedesco, che vede un corridoio sulla destra e sigla il 5-0, con Marchetti che a quel punto cambia il portiere inserendo Gaiser. Poi, a ridosso della pausa, la rete ospite con assist di Pelletier per Tombolato che segna prima di incocciare con il corpo sul palo: gol e infortunio in contemporanea.

Partita finita? Nemmeno per sogno, perché l’Appiano è tutto tranne che rinunciatario e sembra godere del fatto di provare la rimonta. Galvanizzati da un Gaiser paratutto, i Pirati accorciano subito con Spitaler (favoloso il suo aggancio al volo prima di cogliere il palo e ribadire in gol) e poi si portano sul 5-3 grazie alla rete di Scelfo al minuto 48′. Pochi istanti dopo, finalmente, i Mastini bucano il portiere altoatesino (ancora reattivo nella circostanza) con un lampo di Marcello Borghi, forse l’unico in una serata meno brillante del solito. Ma ancora una volta la partita resta aperta e il PalAlbani non è esente da timori quando Gamper in superiorità sigla il 6-4. Con 8′ da giocare però, il Varese non concede altro spazio, si mette in modalità controllo (nonostante qualche altro brivido: bene Tura su un tiro che rimbalza sul ghiaccio e si spegne nella sua pinza) e chiude con il doppio vantaggio la partita. Da Merano, intanto, arriva il messaggio: padroni di casa battuti dal Bressanone: i gialloneri sorpassano e sono in testa.

MASTINI VARESE – APPIANO PIRATES 6-4

(2-0; 3-1; 1-3) RETI: 15.10 Perna (V – Schina, Ross Tedesco), 17.31 Franchini (V – Perna, M. Borghi); 24.34 Perna (V – Ross Tedesco, Schina), 32.16 Franchini (V – rig.), 34.15 Ross Tedesco (V – Ilic, Vanetti), 39.10 Tombolato (A – Pelletier); 42.53 Spitaler (A – Scelfo, Pajic), 48.20 Scelfo (A – Unterrainer, Pelletier), 49.25 M. Borghi (V – Franchini, Perna), 51.41 Gamper (A – Pajic, Pelletier). VARESE: Tura (Bertin); Re, Ilic, Schina, F. Borghi, E. Mazzacane, Cecere; M. Borghi, Asinelli, Vanetti, Perna, Ross Tedesco, Raimondi, M. Mazzacane, Franchini, Piroso, P. Borghi, Andreoni, Privitera, Teruggia, Odoni. All. Da Rin.

ARBITRI: Bassani e Lottaroli (Brambilla e Lisignoli).

NOTE. Penalità: V 8′, A 8′. Superiorità: V 2-4, A 1-4. Spettatori: 535.

MASTER ROUND – 1° turno

RISULTATI: Merano – Bressanone 4-5; Pergine – ValpEagle 2-3 OT; VARESE – Appiano 6-4.

CLASSIFICA: VARESE 18; Merano 17; Pergine 14; ValpEagle 13; Bressanone 11; Appiano 10.