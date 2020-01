Melting Pop, i personaggi Walt Disney trasformati da Sabrina Milazzo alla Galleria Punto sull’Arte

Per i nostalgici del mondo Disney la Galleria PUNTO SULL’ARTE inaugurerà il 1 Febbraio MELTING POP, personale della pittrice iperrealista Sabrina Milazzo.

Sabato 1 Febbraio dalle 18 alle 21 avrete la possibilità di conoscere presso la Galleria PUNTO SULL’ARTE la pittrice Sabrina Milazzo, autrice dei dipinti che troverete esposti al piano terra della Galleria.

Sabrina Milazzo trasforma i personaggi Walt Disney nei protagonisti delle sue opere: da Biancaneve e i sette nani, tema centrale della mostra, a Pongo della Carica dei 101, fino a Tippete, Paperino, Topolino, e il Grillo Parlante. La sua pennellata nitida e precisa li rende facilmente riconoscibili, quasi percepibili fisicamente nello spazio, ma a un certo punto ci si rende conto che non sono esattamente come ce li ricordavamo, infatti sembrano essere nel bel mezzo di un processo di trasformazione, di scioglimento. Sorge spontaneo nello spettatore un quesito: “Perché l’artista, dotata di una tecnica e una precisione unica, ha scelto di rappresentare i protagonisti Disney in preda a un processo di liquefazione che li rende simili a ghiaccioli lasciati al sole in estate, con contorni che si trasformano e colano in grosse gocce?”

Quello che Sabrina Milazzo ci trasmette attraverso la sua interpretazione dell’universo dei cartoni animati è la fine dell’incanto, delle illusioni che tutti noi da bambini ci siamo creati guardando i cortometraggi di cui erano protagonisti questi personaggi e l’inevitabile, e al tempo stesso tanto atteso, lieto fine. A questo punto scatta in noi la presa di coscienza, da adulti, che gran parte dei nostri sogni d’infanzia sono rimasti tali, ovvero dei sogni che talvolta si sono trasformati, evoluti e altre volte resi impossibili. Sabrina non si pone come artefice di questo cambiamento ma piuttosto come testimone di questo processo inevitabile.

Durante il periodo della mostra, la Galleria resterà aperta, in aggiunta ai consueti orari, le prime due domeniche di febbraio, il 2 e il 9, dalle 15 alle 19.

Negli ampi spazi espositivi al piano superiore della Galleria troverete un rinnovato allestimento che permette di presentare al pubblico una vasta selezione di opere degli altri artisti con i quali la Galleria collabora: dalle resine di Annalù ai fanciulli di Claudia Giraudo; dalle stanze ipnotiche di Matteo Massagrande alle sculture longilinee di Johannes Nielsen; e molti altri ancora. Da scoprire sono inoltre le opere delle new entry della Galleria, l’artista argentina Silvia Levenson, che utilizza nelle sue sculture il vetro come lente d’ingrandimento per osservare da vicino i conflitti all’interno delle famiglie e della società e Rudy Pulcinelli che riflette sul linguaggio e realizza sculture che sono costruzioni nate dalle lettere dell’alfabeto.

