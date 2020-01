Nuovo Mercedes GLB è il SUV per famiglia e tempo libero

Spaziosità, robustezza e comfort sono alla base del concept di Mercedes GLB, il nuovo SUV compatto della Casa di Stoccarda. Una Sport Utility tuttofare che coniuga versatilità e innovazione. I volumi generosi e le linee dallo spiccato stile off-road ne fanno un modello perfetto per la famiglia e il tempo libero.

Il passo da 282 cm e la versione con sette posti garantiscono un’abitabilità da record. I due posti aggiuntivi sono pensati per accogliere passeggieri con un’altezza fino a 1,68 metri. Ottime le performance di carico, con un volume del bagagliaio che va da 560 a 1.755 litri.

Nel design degli esterni emerge l’ispirazione off-road: linee ridotte e sbalzi corti. Gli interni invece si contraddistinguono per la presenza del display widescreen sospeso e di elementi di design che trasmettono forza e robustezza, come il componente tubolare in alluminio che delimita la plancia e le maniglie di sostegno orizzontali delle porte.

L’intuitivo sistema di infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience) consente l’interazione con la macchina tramite comandi vocali, visualizzazione personalizzabile e navigazione con Realtà Aumentata. Include un programma con funzione di autoapprendimento.

Gli aiuti tecnologici offerti da Mercedes GLB non si limitano a MBUX. Il SUV dispone di diversi sistemi di assistenza attiva alla guida. Tra questi DISTRONIC, che supporta l’automobilista nel mantenere la distanza di sicurezza dagli altri veicoli, il Brake Assist attivo per l’assistenza alla frenata e il Blind Spot Assist, che durante i cambi di corsia rileva eventuali veicoli presenti nell’angolo morto.

Mercedes GLB può anche viaggiare in modo parzialmente autonomo, modificando ad esempio la velocità in curva. I sistemi di assistenza al parcheggio attivo con PARKTRONIC provvedono invece alla ricerca di un posto libero e supportano il conducente nelle manovre. Particolarmente utile la telecamera con visuale a 360 gradi.

Prezzi, motorizzazioni e consumi della nuova GLB

Potenza ed efficienza sono assicurate dai motori quattro cilindri Mercedes-Benz, diesel e benzina, di ultima generazione. A richiesta è disponibile la trazione integrale permanente 4MATIC.

Quest’ultima, con ripartizione variabile della coppia, viene inserita tramite l’interruttore DYNAMIC SELECT. Ottimizza le prestazioni delle quattro ruote motrici e garantisce un’elevata dinamica di marcia.

E per gli appassionati del fuoristrada c’è il Pacchetto tecnico Offroad, che comprende:

programma di marcia aggiuntivo per adattare erogazione della potenza e regolazione dell’ABS alla guida in fuoristrada;

indicazione su display della situazione di marcia;

Downhill Speed Regulation per l’assistenza nelle discese ripide.

Confrontati con quelli della precedente generazione, i propulsori di GLB vantano un incremento di potenza ed efficienza, nonché minori emissioni. Il modello base benzina è l’M 282 da 1,33 litri di GLB 200.

I consumi dichiarati dalla Casa di Stoccarda sono: 4,8-5,0 l/100 km per i modelli diesel, 5,9-6,2 l/100 km per il 200 benzina e 7,1-7,4 l/100 km per il 250 4MATIC. Le emissioni di CO2 risultano invece comprese tra 125 e 135 g/km per i modelli diesel, 134-169 g/km per i benzina.

Ma quanto costa Mercedes GLB? Si va dai 35.390 euro per GLB 180d Automatic Executive ai 51.000 euro del GLB 250 Automatic 4MATIC.