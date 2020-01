“Mi ha spaccato la faccia perché ho chiesto di non parcheggiare di fronte a casa“

Il quarto dito della mano destra spezzato, pure l’arcata dell’occhio destro lesionata con perdita di sangue, la botta alla schiena e un dente scheggiato.

«Ma non poteva difendersi?», gli chiede l’avvocato difensore dell’imputato. «No, perché sono stato aggredito vigliaccamente da dietro».

La scena, a immaginarsela, ha dell’incredibile ascoltando le parole pacate e misurate della vittima ascoltata oggi in aula: è un chirurgo oftalmico di Varese originario di Viggiù che nel settembre del 2017 arrivò a casa dei genitori in una zona centrale del paese per una visita. E si trovò di fronte un grosso camion.

Una cosa accaduta a tutti almeno una volta nella vita: di solito si pazienta, al massimo viene da chiedere o si suona il clacson, si sbuffa e a volte parte qualche parola di troppo. Cosa che sentendo la persona offesa non sarebbe avvenuta: l’uomo ha ricostruito i fatti di fronte al giudice questa mattina, venerdì, per un processo che vede imputato il responsabile di una ditta di catering di Cavaria chiamato a fornire il supporto logistico per una festa a casa dei dirimpettai dei genitori del medico.

L’imputato oggi non era in aula, ma i suo avvocati hanno interrogato la persona offesa che si è costituita parte civile. Tornando all’episodio dell’autunno di due anni fa «ho chiesto che il camion venisse spostato e con paroloni e improperi l’imputato mi ha lasciato passare, ma non appena entrato nel passo carraio dei miei, ecco che il grande mezzo che conteneva sedie e quant’altro si è di nuovo rimesso di fronte al cancello.

Così sono sceso dall’auto e ho chiesto nuovamente di muovere il mezzo che sarei dovuto uscire di lì a pochi minuti e ho chiamato i vigili. Per tutta risposta, mentre ero girato, un energumeno mi ha colpito da dietro con entrambe le mani».

Risultato: 21 giorni di prognosi e problemi fisici anche per i mesi a venire.

La prossima udienza è prevista per il 15 maggio.