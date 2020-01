È morto Pietro Anastasi, il simbolo del Varese Calcio più bello

Se n’è andato per sempre, nella serata di venerdì 17 gennaio, piegato da una lunga malattia, Pietro Anastasi, uno dei più grandi simboli della Varese sportiva, lui che era nato nel profondo Sud ma che esplose, letteralmente, con addosso la maglia biancorossa.

Siciliano di Catania, classe 1948, professione centravanti, Anastasi era stato l’uomo chiave della più bella versione di sempre del Varese Calcio, quella che nel 1967-68 riuscì a concludere il girone di andata in seconda posizione in Serie A (settimo alla fine, miglior risultato di tutti i tempi) e inflisse la storica batosta alla Juventus, 5-0 a Masnago, forse l’impresa delle imprese dei 110 anni del football cittadino. In quella domenica di febbraio, Pietruzzu siglò la bellezza di tre reti e probabilmente convinse definitivamente i bianconeri a puntare su di lui.

Dopo i due anni nel Varese (promozione dalla B alla A nel primo, settimo posto nella massima serie nel secondo!), il bomber siciliano andò proprio alla Juventus non senza un clamoroso caso di mercato: gli fu infatti comunicato il passaggio alla squadra della famiglia Agnelli mentre stava disputando una amichevole con la maglia dell’Inter, altra “big” che lo aveva messo nel mirino. E fu proprio – si dice – il contatto diretto tra Gianni Agnelli e Giovanni Borghi a favorire il passaggio alla Vecchia Signora, fors’anche per via di risvolti commerciali tra i due grandi industriali.

Con la Juve, Anastasi mantenne le promesse (tre scudetti e 133 reti) ma prima di iniziare a realizzare grappoli di reti in bianconero fu protagonista dell’Europeo del 1968, l’unico – ad oggi – vinto dall’Italia. E nella finalissima di Roma le due reti portarono altrettante firme varesine: Gigi Riva da Leggiuno e, appunto, Pietro Anastasi. All’Inter, infine, andò quasi a fine carriera e riuscì a conquistare una Coppa Italia.

Anastasi e Peo Maroso: la storia del Varese Calcio

Il suo legame con Varese è rimasto saldo, nonostante i due soli campionati disputati con la maglia biancorossa (69 presenze e 18 gol), tanto che Anastasi ha poi vissuto qui in una casa di Masnago ed è rimasto a tutti gli effetti “uno di noi”, continuando anche a fare il tifo per la squadra che lo aveva lanciato nel grande calcio dopo averlo prelevato nella Serie D siciliana, alla Massiminiana di Catania. Fu, naturalmente, uno dei protagonisti delle celebrazioni per i cento anni del Varese nel 2010 e la sua effige campeggia su uno dei murales realizzati sui muri esterni dello stadio “Franco Ossola”.

Ai familiari di Pietro Anastasi, le condoglianze di tutta la redazione di VareseNews e, crediamo, di tutti gli sportivi e di tutti i cittadini di Varese.

