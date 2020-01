È morto il ventinovenne coinvolto nell’incidente della Valganna

Era sposato e di professione operaio M.P. il ventinovenne di Marchirolo morto questo pomeriggio a causa dell’incidente stradale avvenuto stanotte in Valganna all’altezza di San Gemolo.

Le sue condizioni erano state definite gravissime dai soccorritori del 118 intervenuti per prestare le prime cure ai feriti – in tutto tre – estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e dai carabinieri di Cuvio che hanno operato i rilievi sull’incidente.

Si è trattato di un frontale fra due auto, una Golf guidata dalla vittima e una Audi A3 con alla guida un giovane di Mondonico, frazione di Valganna di professione boscaiolo – B.R. le iniziali – soccorso anch’egli in gravi condizioni e trasportato a Varese.

Un terzo paziente, una donna di 36 anni ha subito nello schianto un trauma cranico ma al momento dell’arrivo dei soccorritori era cosciente ed è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese.

Sono in corso ulteriori approfondimenti da parte degli investigatori per la ricostruzione della dinamica e delle responsabilità in merito all’accaduto.