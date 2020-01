Motocicli green e nuove assunzioni, la svolta sostenibile di Poste Italiane

Cambia il modo di utilizzare le poste, cambiano anche le strategie di Poste Italiane.

La società nazionale delle poste ha annunciato per questo diverse iniziative per implementare un settore, quello logistico per i privati, in grande trasformazione a causa dell’aumento dell’ecommerce e quindi di un aumento della consegna a domicilio dei pacchi.

120 PORTALETTERE IN PIU’ IN PROVINCIA

Innanzitutto, hanno proceduto con le assunzioni, che rientrano nell’Accordo quadro sugli andamenti occupazionali per il 2019 sottoscritto con tutte le Organizzazioni Sindacali lo scorso 8 maggio, e che hanno portato alla stabilizzazione di 121 portalettere nella provincia di Varese per l’anno 2019. «E’ una notizia importante, in un momento storico particolare come questo: siamo in controtendenza. Si tratta ovviamente di persone che hanno già lavorato con noi, e sono state collocate in provincia. Stabilizzarli è una necessità anche per assicurare il servizio di recapito che è in continua evoluzione: e effetto trainante lo fa ka consegna dei pacchi».

Il personale stabilizzato è andato a rafforzare lo svolgimento delle attività di lavorazione all’interno dei Centri di Distribuzione locali e delle attività di recapito della corrispondenza e dei pacchi sull’intero territorio provinciale. Nel 2020 sono previsti 14 ulteriori ingressi, entro fine febbraio. La nuova organizzazione del recapito prevede infine consegne anche nel pomeriggio fino alle 19,45 e nei weekend.

MOTOCICLI PIU’ GREEN E PORTAPACCHI PIU’ GRANDI: COSI CI SI ADEGUA ALL’ECOMMERCE

Due “nuovi acquisti” del centro di distribuzione

L’assunzione stabile di oltre 120 portalettere per il comparto di Varese è però solo uno dei punti di cambiamento per un mestiere che è cambiato, e più ancora che lettere porta pacchi: «E’ in quest’ottica che rientra l’acquisto di 58 motocicli green e che portano dietro di se un portapacchi più capiente – spiega Gabriele Marocchi, responsabile per Lombardia Piemonte Liguria e Valle d’Aosta – sembra una banalità, ma la dimensione del portapacchi, per un mestiere che si è evoluto proprio nel senso dei pacchi, è importante».

I motorini sono entrati in funzione presso il Centro di Recapito di Viale Belforte 178: si tratta più precisamente di 58 motocicli Euro 4 di cui 12 nel capoluogo e 46 in provincia. I nuovi mezzi saranno utilizzati per il recapito e contribuiranno ad abbattere in modo significativo le emissioni di CO2. Il baule posteriore è stato maggiorato fino a raggiungere i 90 litri di capienza. «Questo in realtà è solo l’inizio di un completo rinnovo: il prossimo passo saranno infatti i tricicli elettrici, da utilizzare soprattutto in centro Varese».

UN UFFICIO POSTALE A DOMICILIO: COME CAMBIA IL MESTIERE DI PORTALETTERE

Tra le innovazioni per adeguarsi al mercato che cambia, Poste Italiane ha deciso di introdurre nel mondo del recapito la figura del Portalettere a domicilio: non più un semplice addetto alla consegna della corrispondenza ma un vero e proprio “ufficio postale a domicilio”.

«Ad aiutarci è la tecnologia: i portalettere, grazie al palmare che ora hanno in dotazione, possono infatti effettuare tutta una serie di operazioni (finanziarie e postali) finora fruibili solo all’interno degli uffici postali, come ad esempio il pagamento di bollettini, la possibilità di ricaricare Sim telefoniche e carte Postepay o la spedizione di raccomandate – spiega Marrocchi – Molti di questi srevizi si prendono su appuntamento, ma nulla vieta di chiedere direttamente al portalettere quando arriva a casa: il palmare, formalmente, gli consente tutto».

Insieme all’ufficio postale a domicilio si stanno diffondendo anche i Locker, punti di raccolta e di consegna dei pacchi, di proprietà di Poste Italiane: al momento in provincia ce ne sono circa 70.

CENTRO DI DISTRIBUZIONE DI VARESE: I NUMERI

Il centro di distribuzione della città di Varese opera su un territorio che interessa i Comuni di Varese e Arcisate, Barasso, Bedero Valcuvia, Besano, Bisuschio, Brinzio, Brusimpiano, Cantello, Casciago, Castello Cabiaglio, Clivio, Comerio, Cuasso al Monte, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Ferrera di Varese, Gazzada Schianno, Induno Olona, Lozza, Luvinate, Malnate, Marchirolo, Marzio, Masciago Primo, Morazzone, Porto Ceresio, Saltrio, Valganna, Vedano Olona e Viggiù.

Nel centro di distribuzione di Varese ci sono 146 lavoratori, di cui 97 portalettere, 32 addetti alle lavorazioni interne, 1 responsabile e 5 capisquadra. Il centro lavora su tre turni che vanno dalle 5 alle 20.

Dal centro di distribuzione di Varese passano 2.301 oggetti di posta registrata, 536 pacchi (con periodi di picco, che possono superare i 900 pacchi) e 1.900 Kg di corrispondenza ordinaria al giorno.