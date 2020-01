Nell’autunno 2020 la velostazione per i pendolari ciclisti sarà realtà

Una buona notizia per i pendolari ciclisti di Caronno Pertusella: l’accordo stipulato tra il Comune e le Ferrovie Nord darà infatti il via alla realizzazione della nuova velostazione, una struttura che si comporrà di quattro moduli da dodici posti bici ciascuno e che permetterà di mettere al sicuro le biciclette dei pendolari.

La struttura, come conferma l’assessore all’Urbanistica Walter Pierluigi Milanesi, sorgerà sul sedime dell’attuale deposito dei velocipedi della stazione ferroviaria (in foto), e la sua capienza è destinata ad aumentare in base al riscontro e ai bisogni dei cittadini: «I quattro moduli da dodici posti bici ciascuno saranno eventualmente incrementabili poichè l’area interessata lo consente, in base alle esigenze degli utenti!, spiega l’assessore.



La parte strutturale della velostazione sarà gestita dall’amministrazione comunale, che provvederà a diversi interventi, per i quali ha stanziato la somma di 50 mila euro: lo smantellamento e la rimozione delle strutture esistenti, la realizzazione di una nuova recinzione di sicurezza che delimiterà l’area della velostazione, l’installazione iniziale dei quattro moduli da dodici biciclette ciascuno e che permetteranno di bloccare entrambe le ruote delle bici, e la costruzione di un passaggio pedonale rialzato a tutela di pedoni e ciclisti.

La convenzione con Ferrovie Nord attualmente è al vaglio degli Uffici e la sua sottoscrizione è prevista entro febbraio: l’accordo prevede che l’ente ferroviario si faccia invece carico della parte gestionale, intervenendo nella realizzazione dei collegamenti elettrici e nell’installazione delle telecamere di videosorveglianza, degli elementi di illuminazione e dei dispositivi di accesso alla struttura.

Per quanto concerne le tempistiche delle operazioni, entro il mese di maggio il Comune dovrà provvedere alla costruzione della parte strutturale, mentre la realizzazione della parte gestionale, che ultimerà l’opera, è prevista entro l’autunno del 2020.

«L’accesso avverrà tramite badge previsti da Ferrovie Nord, per chi ha sottoscritto un abbonamento ma anche per chi non utilizza i servizi ferroviari, acquistando una tessera apposita con il pagamento di una quota minima», ha concluso l’assessore Milanesi.