Nicoletta Dosio libera: un presidio a Varese per sostenere l’attivista No Tav

I rappresentanti di Potere al Popolo Varese, PCI, PRC e Democrazia Atea, si sono ritrovati in Piazza Libertà a Varese per una manifestazione pacifica in favore della liberazione di Nicoletta Dosio, l’attivista No Tav arrestata lo scorso 30 dicembre a seguito di una condanna a seguito di un episodio avvenuto durante una protesta contro la Torino-Lione del 2012. Il ritrovo di questa mattina ha anticipato la mobilitazione che nel pomeriggio coinvolgerà la città di Torino con una manifestazione che partirà dal Tribunale. L’attività settantatreenne durante quella protesta, insieme a un gruppo di manifestanti aveva aperto le sbarre di un casello autostradale della Torino-Bardonecchia e per questo condannata per violenza privata e interruzione di pubblico servizio. La Dosio ha rifiutato gli arresti domiciliari e la Grazia, ipotizzata da alcuni.

«Con questo arresto si è voluto colpire un simbolo – spiega Giuseppe Musolino di Potere al Popolo Varese – Criminalizzare chi protesta, è purtroppo un tratto distintivo del nostro paese. Non solo i No Tav ma chiunque si batta per il lavoro, i diritti e per l’ambiente lo ha sperimentato sulla propria pelle. I Decreti sicurezza varati da Salvini hanno inasprito tremendamente le pene contro chi osa alzare la testa».

La professoressa di greco lo scorso 31 dicembre scriveva dal carcere “sto bene, sono contenta della scelta che ho fatto perché è il risultato di una causa giusta e bella, la lotta NoTav che è anche la lotta per un modello di società diverso e nasce dalla consapevolezza che quello presente non è l’unico dei mondi possibili. Sento la solidarietà collettiva e provo di persona cosa sia una famiglia di lotta. L’appoggio e l’affetto che mi avete dimostrato quando sono stata arrestata, e le manifestazioni la cui eco mi è arrivata da lontano, confermano che la scelta è giusta e che potrò portarla fino in fondo con gioia. Parlo di voi alle altre detenute e ripeto che la solidarietà data a me è per tutte le donne e gli uomini che queste mura insensate rinchiudono”.

Cosimo Cerati segretario provinciale del PCI afferma che questa condanna «E’ il risultato del governo 5 Stelle – Lega. Non si dialoga più con i territorio e dobbiamo tornare a essere credibili».