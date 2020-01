Nicosia e Dolce nel Settebello che punta al titolo europeo

Il commissario tecnico della Nazionale di pallanuoto, Sandro Campagna, ha comunicato i nomi dei 13 giocatori che disputeranno gli Europei di Budapest con la calottina azzurra dal 14 gennaio in avanti, un elenco che comprende anche due uomini della Sport Management di Busto Arsizio, gli stessi che la scorsa estate conquistarono il titolo mondiale con il Settebello.

Si tratta del portiere 21enne Gianmarco Nicosia e del difensore 24enne Vincenzo Dolce che quindi dopo il collegiale a Roma iniziato nei giorni scorsi voleranno nella capitale ungherese. Campagna ha di fatto confermato in blocco la squadra campione del mondo 2019: l’unica eccezione è rappresentata da Andrea Fondelli chiamato al posto di Edoardo Di Somma (entrambi ex Busto, oggi alla Pro Recco). Non è quindi riuscito a conquistare un posto in squadra il terzo alfiere del Banco Bpm convocato per il raduno nella capitale, Luca Damonte, “tagliato” dal c.t. alla vigilia della partenza.

Gianmarco NICOSIA: «È stato un mese di preparazione molto intenso alternato con le pause dovute alle feste che ci hanno forse fatto perdere un po’ di ritmo. Personalmente non sono ancora al 100%, ma sto tornando al top e lo sarò per l’inizio degli Europei. Ci arriviamo da campioni del mondo e consci delle nostre possibilità, così come sappiamo che tutte le nostre avversarie metteranno il doppio della grinta e della determinazione contro di noi, anche perché devono ancora qualificarsi per le Olimpiadi (Italia già ammessa ndr), ma sapremo farci trovare pronti».

Vincenzo DOLCE: «Sono contento di essere stato riconfermato in azzurro perché non è mai facile. Siamo un gruppo di giocatori tutti molto forti e validi però fortunatamente sono ancora parte della Nazionale. Ora ci aspettano gli Europei che saranno un torneo difficile, con diverse squadre che devono ancora qualificarsi per Tokyo e che daranno il massimo. Noi però faremo lo stesso».