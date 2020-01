“No al business nella sanità”. Riparte la mobilitazione contro l’ospedale unico

Torna subito, nel 2020, la mobilitazione contro l’ospedale unico e in difesa dei due ospedali esistenti di Gallarate e Busto Arsizio. Una battaglia rilanciata da Rifondazione Comunista (circolo di Gallarate) che sarà in via Torino, davanti all’ingresso principale del mercato, sabato 4 gennaio 2020, sabato 11 gennaio, sabato 18 gennaio.

“Come recita l’articolo 32 della nostra Costituzione, la salute è un diritto che va garantito a tutti i cittadini e le cittadine in maniera egualitaria.Questo fondamentale diritto fu esplicitato con la Riforma Sanitaria( legge 833) del 1978 che istituì il SSNazionale,i cui principi fondamentali erano:universalità,uguaglianza,equità; sopprimendo il sistema mutualistico. A quanto pare la ​Giunta Regionale Lombarda,a guida Lega​, la pensa in maniera diversa. Iniziò Formigoni a smantellare il SSN con la legge regionale n°31 dell’11.luglio.1997 il cui principio ispiratore la “sussidiarietà solidale”permise agli interessi privati di entrare prepotentemente nel SSR (servizio sanitario regionale).La privatizzazione della sanità è proseguita con Maroni e ora con Fontana. Ma la privatizzazione della sanità riguarda tutto il territorio nazionale, ed è spiegata e documentata nella relazione del UPB ( Ufficio Parlamentare di Bilancio) che nelle note conclusive afferma: […]​ il sotto finanziamento del nostro Servizio sanitario; la mancanza di una pianificazione, in particolare nella formazione e delle assunzioni di personale; la necessità di un ri-orientamento della sanità (e degli investimenti) verso il territorio e in relazione al prevalere delle patologie croniche; la lenta, ma progressiva, privatizzazione della nostra sanità in atto negli ultimi due decenni”

“I cittadini lombardi in questi 25 anni, con le giunte formate dal centro-destra, hanno constatato:a) il declino dei servizi sanitari pubblici( liste di attesa per tutti,ma non se paghi, diminuzione posti letto e del personale sanitario)e la costruzione di “ospedali unici” in sostituzione degli ospedali di prossimità.b)L’immorale e senza vergogna” malaffare sanitario” che portò all’arresto di ​Roberto Formigoni​ per aver versato ​200 milioni di denaro pubblico alla clinica privata Maugeri​ e le accuse per associazione a delinquere e false fatturazioni a noti esponenti di Forza Italia,ma ogni giorno nuove denunce per malaffare raggiungono esponenti delle destre sovraniste e/o liberiste.​Il​ nostro territorio verrà colpito da questa disastrosa politica Regionale anche con la decisione di chiudere i nosocomi di Gallarate e Busto Arsizio,le cui strutture saranno messe “sul mercato”,per costruire un’unica struttura nella zona di Beata Giuliana.Nel frattempo i due ospedali vengono progressivamente smantellati nel silenzio complice dei sindaci del territorio.Ma per rispondere ai problemi di salute dei cittadini ed erogare servizi efficaci servono le nuove gigantesche mura? No”