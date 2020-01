Officina mobile: una novità che potrebbe rivelarsi assai interessante

Le officine sono delle aziende senza dubbio molto importanti: ogni giorno migliaia di automobilisti, nonché imprese che possiedono una flotta di veicoli, vi si rivolgono per le necessità più disparate.

Una recente indagine ha messo in evidenza il fatto che in Italia sono attualmente attive più di 100.000 officine, distribuite in modo piuttosto equo su tutto il territorio, imprese che possono peraltro avere delle specializzazioni distinte, si pensi a carrozzieri, gommisti, elettrauti, meccanici.

A differenza di aziende operanti in altri settori, le officine non sembrano affatto esser destinate a risentire della crisi economica, dei progressi tecnologici e di quant’altro va a modificare il mercato: la necessità di manutenere al meglio le vetture e di porre rimedio in modo corretto ad eventuali guasti continuerà ad essere molto sentita da parte dei consumatori.

Quanto detto, tuttavia, non significa che le officine si possano “cullare” sulla stabile domanda di servizi, al contrario anche queste realtà devono essere al passo coi tempi se intendono essere competitive.

La competitività di un’officina è legata alla preparazione del personale, alle tecnologie adoperate, ma non bisogna trascurare le modalità con cui il servizio viene erogato.

Officine mobili: un’intrigante novità

Una delle novità più interessanti di cui si sta parlando negli ultimi tempi riguarda la possibilità di realizzare una vera e propria “officina mobile“.

Come noto, l’officina tradizionalmente intesa è quella allestita in un locale apposito, tuttavia una moderna concezione di quest’attività potrebbe concepirle come delle attività mobili, dunque l’officina andrebbe allestita a bordo di un furgone.

Questa possibilità potrebbe risultar chimerica, ma in realtà non è affatto così, tant’è vero che negli Stati Uniti le officine “su 4 ruote” sono già una realtà ben nota.

Sicuramente non è semplice riuscire ad includere, all’interno di un furgone, tutto ciò che è necessario per poter svolgere i tipici servizi di un’officina, ma con un po’ di accortezza e organizzando scrupolosamente gli spazi si può ottenere un risultato impeccabile.

Non devono mancare elementi fondamentali come piani da lavoro o mensole e scaffalature che permettono di sfruttare al massimo gli spazi in altezza. Anche il carrello portautensili, offerto da aziende specializzate nell’arredo industriale come Fami Srl, può essere comodamente inserito all’interno di un allestimento per avere a disposizione una cassettiera su ruote dotata dell’attrezzatura necessaria per l’intervento. L’utilizzo di tali cassettiere mobili comporta il doverle mettere in sicurezza nel vano di carico mentre si viaggia con il veicolo.

I vantaggi competitivi di un’officina mobile

Le officine che operano in modo mobile possono costruirsi un vantaggio competitivo davvero enorme, scopriamo subito perché.

Anzitutto, un’officina mobile può raggiungere il cliente presso il suo domicilio, e questo non può che essere un aspetto gradito a chi domanda un servizio.

Al di là dell’evidente comodità, c’è da sottolineare anche che un’operatività di questo tipo è particolarmente allettante per un’officina, dal momento che in molte occasioni questi professionisti sono chiamati ad intervenire su veicoli rimasti “in panne”, o comunque non in grado di muoversi in sicurezza.

Quest’ultimo aspetto può davvero fare la differenza e un’officina che opera in modo mobile può letteralmente sbaragliare i concorrenti, ovviamente laddove riesca anche ad offrire un servizio all’altezza.

Le officine mobili, dunque, diverranno una realtà anche in Italia? Difficile dirlo, tuttavia ci sono ben pochi dubbi sul fatto che i clienti gradirebbero una soluzione di questo tipo.