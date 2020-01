Olgiate Olona città dai 1800 occhi, il 20% dei cittadini aderisce al controllo di vicinato

Novecento famiglie coinvolte nel controllo di vicinato e domani, sabato 18 gennaio, verrà inaugurato il 25esimo gruppo che coprirà via Venezia. Praticamente il 20% dei cittadini è coinvolto nel grande progetto voluto e portato avanti dal comandante della Polizia Locale Alfonso Castellone (a destra nella foto), tra i primi in Italia (insieme a Caronno Pertusella) ad avviare questo tipo di servizio.

Il paese, nel suo piccolo, è diventato anche un caso di studio da parte di una quarantina di studenti della facoltà di Sociologia (indirizzo criminalità, lavoro e impresa) dell’Università Cattolica di Milano che studieranno i riflessi sociali sul territorio.

L’amministrazione, con il sindaco Gianni Montano in testa, apprezza molto il lavoro del Comandante della Polizia Locale sul tema: «Ringraziamo il Comandante Alfonso Castellone e a tutto il Comando della Polizia Locale per il costante impegno nel portare avanti questo importante progetto a favore della sicurezza. Grazie a tutti i cittadini partecipanti perché insieme collaboriamo per il bene comune».