Paragone sfida Di Maio: “Fai votare agli iscritti la mia espulsione”

«Di Maio, perché non chiediamo agli iscritti cosa pensano della mia espulsione? Hai forse paura della trasparenza? Il codice etico dà ragione a me. Ecco le prove che incastrano chi mi accusa ingiustamente…». Si conclude così l’ultimo video di Gianluigi Paragone su Facebook nel quale il senatore ex 5 Stelle, espulso dai probiviri, sfida il capo politico dei grillini.

Leggi anche Roma - Paragone espulso dal Movimento 5 stelle

«Metti la ratifica della mia espulsione su Rousseau. Mettila, se hai il coraggio», tuona mostrano il documento in cui si ratifica la sua espulsione.

«Ho infranto il codice etico perché non ho votato la manovra, mi scrivono. Vediamo cosa dice il codice etico», dice Paragone all’inizio del video pubblicato oggi, lunedì 6 gennaio. «Ma prima, leggo ancora che il capo politico ha chiesto di procedere all’espulsione in via diretta senza ratifica degli iscritti. Già, perché ci sarebbe la possibilità di confrontarci su Rousseau», dice il senatore. «Io chiedo di essere giudicato da un giudice terzo, cosa che finora non è avvenuta perché negli organi di giudizio c’è una ministra – Dadone – e due viceministri – Crimi e Cancelleri».

Come la volta in cui parlò ufficialmente della sua espulsione, anche il video odierno fa il pieno di visualizzazioni e raccoglie migliaia di commenti e condivisioni.