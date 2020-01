Partecipare Sempre: “Le nostre criticità al bilancio”

Le considerazioni dei consiglieri del gruppo di minoranza “Partecipare Sempre” durante l’approvazione del Documento Unico di Programmazione presentato in consiglio:

Visto il DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (DUP) già sottoposto al Consiglio Comunale nella seduta del 27 luglio 2019 sul quale si è ESPRESSO PARERE NON FAVOREVOLE per la mancata previsione di interventi di sistemazione quali la piazza Unità d’Italia di Abbiate G.ecc., Esaminata la NOTA di AGGIORNAMENTO del DUP quale documento di PROGRAMMAZIONE e ATTO INDISPENSABILE per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022; Si evidenziato i maggiori profili di criticità: