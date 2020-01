Pass e gestione accessi in ZTL, prorogato di sei mesi il contratto con Saronno Servizi Spa

Gestione del servizio di controllo automatico degli accessi e rilascio pass in zona a traffico limitato: la giunta comunale di Saronno ha deciso di prorogare il contratto di servizio in essere con la società Saronno Servizi spa per il periodo gennaio-giugno 2020.

Il servizio è stato affidato sulla base di una proposta tecnico-economica redatta dalla società Saronno Servizi spa (corrispettivo annuo pari a € 16.000,00 + iva) nella quale si sono evidenziate le sinergie con gli uffici comunali coinvolti nel processo gestionale e di controllo tese al miglioramento e alla ottimizzazione delle attività relative al rilascio pass e della gestione del flusso sanzionatorio degli accessi non autorizzati in ZTL.

Tale periodo di proroga contrattuale potrà consentire all’amministrazione comunale – anche in vista delle future scadenze dei contratti in house – di valutare soluzioni di affidamento tendenti a ottenere maggiori economie gestionali nell’ottica di ottimizzare e migliorare i processi decisionali dell’ente.