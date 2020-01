“Pautasso Antonio esperto di matrimonio” fa tappa a Madonna in Campagna

Al Teatro Nuovo di Gallarate ospita sabato 1 febbraio lo spettacolo “Pautasso Antonio esperto di matrimonio”.

È una divertente commedia scritta da Amendola e Corbucci, che viene proposta dalla compagnia teatrale torinese “Volti Anonimi” con la regia di Danila Stievano.

La vicenda si svolge negli anni ’70 all’interno di un modesto studio legale situato nella provincia torinese . Antonio Pautasso non è certo un brillante avvocato: perde tutte le sue cause, è disordinato, un po’ arruffone ma ha un cuore d’oro e vive la sua esistenza da scapolo al limite dell’indigenza. Il trantran del grigio studio viene stravolto da un telegramma che annuncia l’arrivo di una giovane lontana parente, Margherita. Con la propria travolgente bellezza, esuberanza ed intraprendenza, la ragazza riuscirà ad imprimere a tutto l’ambiente una nuova vitalità e cambierà la vita del protagonista che rimane folgorato della nuova arrivata. La storia è arricchita dagli intrecci delle vicende di numerosi e comicissimi personaggi per uno spettacolo che fornisce un vivace spaccato di vita quotidiana.

Prenotazioni all’indirizzo mail teatronuovo@mariareginadellafamiglia.it oppure telefonando al n. 0331245580.