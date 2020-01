Pedone investito in via Trentini, tra la questura e villa Recalcati

Una donna è stata investita in via Trentini a Varese, la via tra la Questura e Villa Recalcati.

È successo intorno alle 17.20, sul posto stanno intervenendo i mezzi del 118 con ambulanza e automedica in codice giallo (la donna ferita, dunque, non sarebbe in immediato pericolo di vita).

Sul posto anche i vigili urbani di Varese. Traffico difficoltoso.