Penta: il conto corrente aziendale online che rivoluziona i conti business

Nella classifica degli stati in cui è più facile e competitivo prospettarsi un’attività di business, l’Italia occupa purtroppo solo la trentesima posizione (dati ufficiali del ranking Forbes). Tra le varie ragioni di questa poca possibilità di crescita, deve essere annoverata l’azione delle banche.

Eccessiva burocrazia e tempi d’attesa elevati, un sistema di digital banking poco innovativo, la presenza di troppe procedure cartacee in un secolo in cui la digitalizzazione è essenziale, offerte di investimento scarse o inesistenti, conti e carte desuete e senza la freschezza del cambiamento… se ne potrebbero elencare molti altri.

Il mondo è in continuo cambiamento e le istituzioni più radicate sul territorio nazionale devono stare al passo con questa incessante e imprevedibile evoluzione. Se la scintilla dell’innovazione non viene innescata, non ci sarà mai la possibilità di “smuoversi” da quel trentesimo posto in classifica.

La temeraria mission di Penta è proprio quella di attuare questa metamorfosi da bruco ancora acerbo a splendida farfalla e di rappresentare quella scossa di cui il business italiano ha bisogno.

Un po’ di storia

La mente del progetto è personificata da Matteo Concas.

Personaggio già addentro la scena bancaria, prima di sviluppare Penta ha ricoperto la carica di general manager per il lancio della banca diretta N26 in Italia ed è stato Co-Founder e CEO (Chief Executive Officer, quello che in Italia è detto Amministratore delegato) di Beesy, prototipo di business banking tecno finanziario di proprietà della società tedesca Finleap e creato per le piccole imprese ed i freelance nel 2018.

Sarà però il 2019 a dare vita al prodotto Penta, che, con la fusione con Beesy, è in grado di conferire al progetto uno stampo tedesco e italiano.

Il successo di Penta si è spinto a gran voce nel panorama aziendale tanto che quota un’adesione di 10 mila imprese e 8 milioni di euro di investimenti.

Il progetto si propone l’ambizioso obiettivo di essere il cuore pulsante del business delle piccole/medie imprese che vogliono ampliare le prospettive di influenza personale all’interno del proprio paese.

Le principali funzionalità di Penta

Penta è una piattaforma facile, intuitiva e accessibile a tutti che offre un conto corrente online, carte aziendali flessibili, massima digitalizzazione e offerte su misura per tutte le esigenze. Duttile, al passo con i tempi, completa e con grande margine di business reale.

Le imprese interessate hanno la possibilità di aprire il conto direttamente online (evitando lunghe attese agli sportelli) e in pochi click essere già pronte per accedere al grande mondo di Penta e dei suoi servizi.

Carte aziendali multiple sia personali che per un team: ciascuna carta può essere personalizzabile impostando un tetto massimo di spesa e la gestione può essere effettuata totalmente online. Pagamenti veloci e sempre tracciati: quando verrà effettuato un movimento sarà inviato un avviso di avvenimento dello stesso in tempo reale. Programmi esclusivi: i benefici possono essere svariati, se per esempio si effettuano pagamenti internazionali c’è uno sconto sulle fee di Stripe (e commissioni inferiori all’1%) e 5000 euro spendibili su AWS (Amazon Web Services). Supporto: un team di ascolto e supporto sarà disponibile per qualunque dubbio o problematica si presenti nell’utilizzo di Penta. Disponibilità: se l’utilizzatore di Penta si sente di proporre nuovi servizi o disporre consigli volti al miglioramento della piattaforma, Penta è sempre disponibile all’accoglimento di nuove opzioni e nuove frontiere. Una comoda app: il conto Penta è disponibile sia online sia tramite l’apposita app. Accessi condivisi: è possibile effettuare accessi concomitanti tra i componenti dello stesso team e interagire con altri soggetti interessati come il commercialista o il consulente dando a disposizione software facili e intuitivi di rendicontazione. Business model: non solo un semplice e veloce conto online, ma un vero e proprio partner efficiente ed efficace per monitorare, controllare e indirizzare gli investimenti. Spesso, infatti, le piccole/medie imprese non hanno un background consolidato e devono avere accesso a strategie di investimento certe per evitare perdite o salti nel vuoto.

Attraverso il modello MVP (Minimum Viable Product), Penta si fissa l’obiettivo di fornire una versione basic del progetto, con ridotte funzionalità rispetto a quelle cui si può avere accesso, e verificare passo per passo nel concreto e sul campo il ritorno economico e di valutazione positiva/negativa, per migliorare i punti critici ed essere sempre in prima linea. Plasmata alle esigenze del mercato: Penta cerca l’avanguardia, il progresso, la novità, il cambiamento e per questo è in continuo e incessante movimento e punta al massimo.

Per sapere di più sul conto business per PMI, basta cliccare al link.

La situazione in Italia

In Italia, il bisogno di un progetto come Penta è stato molto sentito. Aprire un conto corrente online trasparente e veloce (in sole 48 ore) sembrava un’utopia che oggi, con Penta, diventa realtà.

L’ascesa nel panorama italiano è stata consolidata grazie alla collaborazione con Credimi, il più importante leader nel prestito digitale d’Europa nato nel 2017 per favorire la concessione di crediti alle imprese.

Credimi, come Penta, è una realtà nuova e innovativa per l’Italia perché prescinde dalla burocrazia infinita delle banche e concede prestiti online semplici, chiari e veloci. Un’alleanza come quella tra Penta e Credimi è vincente, perché entrambe sono mosse dalla medesima mission e condividere gli stessi obiettivi di crescita è il primo passo per il reale successo.

Le intenzioni di Penta sono ambiziose, a partire dalla ricerca incessante di imprese per proporre e testare questo nuovo universo di business.

Ma il progetto non vuole restare confinato al territorio italiano: vuole, infatti, espandersi anche all’estero (primi paesi fra tutti gli stati europei Francia e Spagna). Penta vuole che tutte le imprese, comprese le medie/piccole, abbiano le stesse possibilità di crescita e sviluppo tra loro, sebbene partano da una base e da una storia completamente diverse.

Il business è un traguardo che Penta non vuole venga demonizzato, ma al contrario venga accolto come concreto e positivo.

Con opportunità strategiche come Penta, non resta che scalare la classifica e lasciare quel trentesimo posto italiano per aprire nuove prospettive di miglioramento.