Perché i colori della Juventus sono il bianco e il nero? La storia dell’iconica maglia

Senza mezzi termini la Juventus può essere descritta come una delle società più importanti, influenti e vincenti della storia del calcio. Nata nel 1897, nel corso dei decenni ha raccolto trofei di ogni provenienza: coppe nazionali, Scudetti, ma anche coppe europee.

Come si può evincere, la Juventus è anche una delle squadre in più rapida crescita a livello di blasone internazionale negli ultimi anni, grazie alle recenti vittorie e ad alcune scelte comunicative ben precise. Tra queste figura senz’altro l’iconica maglia bianconera, autentico brand che, nonostante sul piano cromatico sia condivisa da molte altre squadre, ad oggi rimanda per lo più alla squadra torinese.

La prima maglia non fu bianconera, bensì rosa: perché questa scelta?

Prima di descrivere i motivi che portarono alla scelta del bianco e del nero, è giusto citare la maglia “originale” della Juventus, vale a dire quella rosa, che restò in vigore dal 1899 sino al 1903.

La scelta del colore rosa in realtà non fu casuale, e nemmeno legata a tradizioni particolari: c’era soltanto la necessità di adoperare un tessuto molto economico. Non a caso, la società era agli albori e non disponeva di ingenti capitali. Il tessuto meno costoso era così rappresentato dal percalle rosa, scelto per la divisa, che era formata da una camicia con cravatta o farfallino.

Gli antefatti dell’arrivo del bianconero: i motivi del cambio di colori

Come già detto prima, la divisa rosa restò in utilizzo fino al 1903. Due motivi però portarono i dirigenti a voler decidere per un cambio di maglia: l’estrema usura delle divise, utilizzate per quasi quattro anni interi, e soprattutto l’idea diffusa che il rosa fosse un colore poco mascolino.

Alle porte della società bianconera bussò un tale Gordon Thomas Savage, inglese, socio del club, calciatore, arbitro e commerciante di prodotti tessili nel torinese. Savage avanzò ai vertici della Juventus l’idea di una nuova maglia, ispirata ai colori societari del Nottingham Forest, celebre club inglese. La maglia proposta da Savage era rossa con bordi bianchi e sarebbe dovuta provenire direttamente da Nottingham mediante una fabbrica tessile di sua conoscenza.

L’arrivo definitivo del bianconero

Savage si mise quindi in contatto con la fabbrica tessile, ed inviò come campione una divisa rosa della Juventus, scegliendo la più degradata e usurata. All’arrivo del pacco, l’impiegato di turno presso l’azienda tessile di Nottingham confuse il rosa sbiadito con un bianco a macchie.

Per questo motivo ritenne la divisa estremamente somigliante alla maglia dell’altra squadra di Nottingham, vale a dire il Notts County, principale rivale dei Garibaldi Reds. Inviò quindi un pacco postale contenente maglie a strisce bianche e nere.

Alla vista delle maglie, inizialmente la società non ne fu affatto entusiasta. C’era però esigenza di una divisa ufficiale, dato l’inizio ormai imminente del campionato. Venne adottata la maglia bianconera, che tra l’altro in breve tempo ai dirigenti sembrò portare fortuna: la Juventus iniziò ufficialmente la propria storia di Bianconeri, e la celebre maglia a strisce è ancora oggi simbolo di una delle società più importanti di sempre.