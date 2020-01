“Chi ha perso 6 album fotografici di Jorge Lorenzo?”

Negli uffici della Polizia Locale di Busto Arsizio non è la prima volta che vengono consegnati oggetti persi e ritrovati particolari. In passato venne anche consegnata una banconota trovata per strada ma forse nei giorni scorsi sul podio delle stranezze dei magazzini del comando c’è un nuovo primatista: 6 album fotografici di Jorge Lorenzo.

Il ritrovamento questa volta è stato fatto direttamente dagli agenti della Polizia Locale e risale al 30 dicembre scorso. Negli uffici della polizia così adesso aspettano gli album del pilota spagnolo vincitore di cinque titoli iridati nel motomondiale e ritiratosi dall’attività agonistica a 32 anni, al termine della stagione 2019. Che si tratti di un fan deluso o di un fan distratto? Solo il proprietario potrà spiegarlo.

Nel frattempo, comunque, negli uffici dei vigili sono anche arrivati due smartphone Samsung neri ed un iPhone recuperati nei giorni scorsi dal Commissariato di Busto Arsizio.

In ogni caso nei magazzini del Comando di spazio ce n’è. Lo scorso aprile, infatti, con un’asta pubblica da quegli uffici sono stati venduti molti oggetti ritrovati e mai reclamati, portando nelle casse del Comune un tesoretto di 9.000 euro.