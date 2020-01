Piattaforma ecologica, al via i lavori di manutenzione

Inizieranno lunedì, 3 febbraio, i lavori di adeguamento della piattaforma ecologica di Sesto Calende. A renderlo noto è stato l’assessore all’ambiente e politiche giovanili Jole Capriglia Sesia attraverso i canali di comunicazione del comune sestese.

La manutenzione della struttura impiegherà circa tre mesi durante i quali non sarà possibile smaltire alcune tipologie di rifiuti «Il cantiere – fa sapere l’amministrazione – occuperà tutta la parte sottostante il livello di scarico materiali. Pertanto, sia per motivi di organizzazione delle attività quanto e soprattutto per motivi di sicurezza, durante tutta la durata dei lavori, quantificati in 90 giorni circa, non sarà possibile accedere per smaltire: lavatrici, frigoriferi e pneumatici. Per farlo si potrà contattare il numero verde di Econord (800 128064) che garantirà, previo accordo, la raccolta porta a porta mentre il conferimento degli pneumatici ricomincerà direttamente in piattaforma a ultimazione dei lavori. Salvo diverse disposizioni, durante tutta la durata dei lavori resteranno immutati gli orari e le condizioni di apertura ordinari».

Inoltre, come comunicato nel corso del consiglio comunale dello scorso 21 gennaio, una volta terminati i lavori di ristrutturazione della piattaforma ecologica, la Convezione Rifiuti potrà indire la gara per la scelta del nuovo gestore dei casettoni adibiti alla raccolta degli indumenti usati. Cassettoni che dunque sostituiranno definitivamente quelli dell’Humana, rimossi lo scorso novembre dopo un mancato accordo tra la Onlus e il comune sestese.