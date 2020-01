Poetry slam e musica nel weekend del Circolo Gagarin

Finalmente Circolo Gagarin torna in orbita dopo una breve pausa con ancora più musica, cinema indipendente, corsi, rassegne. I locali di via Galvani a Busto Arsizio sono così già pronti ad accogliere i tanti soci

Gennaio vede il ritorno dei corsi di Hatha Yoga e Pugilato, a cui è possibile iscriversi in qualsiasi momento della stagione mandando una mail a corsi@circologagarin.it, e ben due live, molto diversi tra loro. Venerdì 10 gennaio torna Materia Oscura, la serata dalle sonorità più heavy e oscure, con Mai Mai Mai e Liquido di Morte. Domenica 12 gennaio avremo Davide Passoni, sovrano dei nostri poetry slam, di nuovo al Circolo insieme a Sir & the Ivanoe per uno spettacolo di poesia e musica.

“Alcune novità che chi è passato dal Circolo nei giorni di festa ha già avuto modo di scoprire -spiegano dal circolo- in cortile è finalmente possibile legare la propria bici grazie al nostro nuovo parcheggio spaziale allestito dagli amici di Strada, un progetto che promuove la mobilità sostenibile nella nostra provincia.

Nel bookshop del Circolo invece è apparsa una nuova sezione dedicata a classici, cult e prime edizioni. Oltre alle novità editoriali selezionate e ospitate nelle nostre rassegne, avrete ora l’opportunità di trovare libri belli e salvati dal macero: un’occasione per riscoprirli o averli in un’edizione fuori commercio. Buona lettura!