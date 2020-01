Primo giorno di lavoro per Lucrezia: il suo sogno si è avverato

Sin da piccola aveva una grande passione per gli aerei.

Per farla stare tranquilla, sua madre la portava a Malpensa a vedere decolli e atterraggi. Un amore incredibile, che negli anni è solo aumentato tanto da determinare il suo futuro.

Per Lucrezia Cannavina, 22 anni compiuti il 14 dicembre scorso, oggi è una data importante: il suo primo giorno di lavoro come tecnico manutentore di velivoli.

Un’emozione che Lucrezia ha coltivato con determinazione e passione: « Fin dalle elementari ha avuto la passione per il volo – ricorda la madre, più emozionata della figlia – Finito le scuole medie abbiamo fatto l’iscrizione a Varese all’Istituto Tecnico Aeronautico Trasporti e Logistica di Varese. Finiti i 5 anni di superiori si è voluta iscrivere a Case nuove per poter diventare manutentore d’aereo. Da giugno a settembre ha fatto lo stage in Lufthansa è stata chiamata a novembre per il colloquio che poi si è tramutato in un contratto di un anno vero e proprio».

L’ambiente maschile non è mai stato un problema: « Per lei è stato un motivo in più per andare avanti. La sua motivazione non è mai venuta meno. Una passione che, in famiglia, abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare. Nessuno prima aveva mai manifestato un entusiasmo per gli aerei come quello di Lucrezia nonostante abitiamo a Vergiate».

L’ITS Lombardo Mobilità di Case Nuove vede una popolazione studentesca prettamente maschile anche se non sono così rari i casi di ragazze con la passione dei motori degli aerei.

Una giornata da ricordare per Lucrezia, iniziata con un grande sorriso. In bocca al lupo Lucrezia!