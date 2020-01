Pro Patria al lavoro per la sfida contro il Siena. Quattro situazioni da valutare, saluta Marcone

Dopo l’intensa settimana scorsa con tre partite in sei giorni, avere qualche problemino fisico era da mettere in preventivo. In casa Pro Patria si è tornati a lavorare in vista della prossima sfida di campionato, che vedrà i tigrotti ospitare allo “Speroni” domenica 2 febbraio (ore 15.00) il Siena.

Sono quattro gli elementi della rosa da valutare. Tommaso Brignoli è out da quasi tre mesi e sta aspettando il “via libera” per tornare a essere a disposizione di mister Ivan Javorcic. Dopo aver saltato le gare contro Monza e Juve U23, resta il dubbio sul recupero di Andrea Boffelli, che è alle prese con un fastidioso dolore al ginocchio. Colpo al polpaccio per Riccardo Colombo, toccato duro nel corso della gara contro i giovani bianconeri, bisognerà capire se l’ematoma si riassorbirà in tempo per domenica. Affaticamento muscolare per Giovanni Fietta, sostituito domenica all’intervallo. Da capire se è il caso di rischiarlo o tenerlo a riposo.

Si registra anche un movimento di mercato: Alessio Marcone ha rescisso consensualmente il proprio contratto con la società biancoblu. Il difensore classe 1998, cresciuto nel vivaio bustocco, non aveva trovato tanto spazio fino a questo punto della stagione, venendo schierato da titolare in due sole occasioni, in campionato a Pontedera e in Coppa Italia a Monza.

Intanto la società ha comunicato l’apertura delle prevendite: