Quale politica per il lavoro? Maroni, Alfieri e Fumagalli a confronto

Venerdì 10 gennaio, alle 20.45, si terrà a Villa Cagnola, a Gazzada Schianno, la tavola rotonda sul tema “Politica e Lavoro” che vedrà la partecipazione del senatore PD Alessandro Alfieri, del consigliere regionale e capogruppo M5S Marco Fumagalli e dell’ex presidente di Regione Lombardia ed ex ministro degli interni Roberto Maroni.

L’incontro ha lo scopo di riflettere e dibattere su una politica capace di rispondere alla domanda di lavoro del nostro Paese e del nostro territorio.

L’appuntamento, aperto al pubblico, si inserisce nella programmazione didattica della Scuola di Formazione sociopolitica “A Cesare quel che è di Cesare” organizzata dall’Istituto Superiore di studi Religiosi Beato Paolo VI che ha sede a Villa Cagnola.

Il lavoro è uno dei principali problemi della nostra società: trovare percorsi formativi capaci di preparare i giovani, sviluppare infrastrutture in grado di soddisfare i bisogni degli imprenditori, innovare i prodotti e i servizi con l’introduzione di nuove tecnologie nel rispetto dell’ambiente, sono le principali sfide che oggi la politica deve affrontare per trovare soluzioni concrete.

Condividere idee e confrontare strategie è sicuramente un passaggio fondamentale per capire come la politica può affrontare questo problema di quotidiana quanto essenziale importanza per l’oggi e il domani della nostra società.

Questo appuntamento della Scuola Sociopolitica chiude di fatto il primo modulo dedicato al tema “Lavoro”, ma sono numerosi i prossimi appuntamenti aperti al pubblico, pensati proprio per favorire il dibattito e l’integrazione con le realtà locali, a partire dalle amministrazioni locali. Nel prossimo modulo (dal 24 gennaio – ingresso libero) si affronterà il tema “Nuove tecnologie e intelligenza artificiale”.