Quasi 3 milioni di spettatori per la storia di Enzo Muscia

Sono stati quasi 3 milioni gli spettatori che domenica sera hanno guardato “Il mondo sulle spalle”. La storia di Enzo Muscia e della rinascita della A-Novo di Saronno è stata infatti trasmessa nuovamente su Rai 1 conquistando l’11,9% di share.

La fiction con Beppe Fiorello nei panni dell’imprenditore Enzo Muscia, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, è stata infatti vista da 2 milioni 777 mila i telespettatori.

Una storia saronnese nella quale la voglia di ricominciare, il coraggio e la dedizione sono gli ingredienti che ti salvano quando sei alla fine e tutto sta per cadere e non rialzarsi più, nel momento in cui ogni speranza sembra essere svanita.

Una storia che vi abbiamo raccontato in diversi articoli e che potete rivedere su Raiplay cliccando qui.