Raffaele Cattaneo: “In Lombardia i controlli esistono e funzionano”

L’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, commenta il sequestro da parte dei Carabinieri forestali di una discarica abusiva di 3 ettari a Cadegliano Viconago, in provincia di Varese: “Questo sequestro conferma che in Lombardia i controlli esistono e funzionano, sia quelli repressivi delle forze dell’ordine sia quelli preventivi delle amministrazioni. Inoltre, conferma che la nostra Regione non è terra dei fuochi: c’è un sistema istituzionale che vigila e che interviene laddove ci sono situazioni irregolari. E lo fa anche anche in casi come questo, dove l’area sequestrata si trova in una luogo meno centrale e periferico, sottoposto a tutela paesaggistica, in prossimità di un corso d’acqua come il fiume Tresa. Anche lì le istituzioni intervengono e fanno rispettare le leggi e l’ambiente».