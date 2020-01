Rapina al supermercato, minacciano i dipendenti e portano via 30mila euro

Cinque rapinatori hanno assaltato il supermercato MD di Via Tosi a Magnago, portando via 30 mila euro dalla cassaforte e tenendo in ostaggio tre dipendenti. La rapina è avvenuta dopo le 21 di domenica 13 gennaio.

Secondo le prime informazioni, i tre dipendenti del supermercato stavano sistemando gli scaffali quando i rapinatori sono entrati in azione, armati di pistola (al momento è da capire se si trattava di pistole vere) e hanno messo i dipendenti al muro e hanno chiesto loro dove si trovasse la cassaforte.

I cinque malviventi hanno quindi utilizzato un muletto per smurare la cassaforte e l’hanno portata via. All’interno vi erano oltre 30mila euro in contanti. Sul colpo indagano i carabinieri della compagnia di Legnano.

(Foto di repertorio)