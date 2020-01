Rapporto tra i genitori e lo sport dei figli: se ne parla nel giorno di don Bosco

Il 31 di gennaio, ogni anno, è il giorno in cui la chiesa cattolica ricorda e festeggia don Bosco o, meglio, San Giovanni Bosco visto che il sacerdote piemontese morto nel 1888 è stato canonizzato fin dagli anni Trenta. A lui sono intitolate innumerevoli strutture – oratori, campi, squadre, chiese, case accoglienza… – in tutta Italia: a Gavirate invece questa importante e amata figura verrà celebrata con una serata particolare. (immagine di repertorio)

Venerdì 31, dunque, l’oratorio di via Marconi ospiterà (dalle ore 21) un incontro dal titolo “Genitori nello sport: tifosi, spettatori o educatori?”. Una tematica, quella appunto di madri e padri sugli spalti degli impianti in cui i figli praticano sport, decisamente attuale anche alla luce di alcuni eccessi di cui si è letto di recente.

I relatori previsti sono Sergio Mastrota e Marco Caccianiga, quest’ultimo in qualità di coordinatore tecnico del CONI della provincia di Varese (ma in passato anche delegato della medesima struttura). L’incontro è aperto a tutti gli interessati e naturalmente viene rivolto in particolare a quei genitori che hanno figli attivi nel mondo dello sport sul territorio. Al termine degli interventi dei relatori, si svolgerà un dibattito aperto al pubblico.

La serata, per chi lo desidera, inizia alle ore 18 con la S. Messa dedicata proprio a don Bosco per proseguire con una apericena in oratorio (per la quale, però, era necessaria una prenotazione). L’intera manifestazione è organizzata dalla Comunità Pastorale della SS Trinità che oltre alla parrocchia di Gavirate comprende quelle di Comerio, Oltrona e Voltorre.