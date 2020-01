Ri-Esistere all’ombra dello sterminio: mattinata di riflessioni all’Istituto Prealpi

Mattinata di riflessioni e di approfondimenti all’Istituto Prealpi di Saronno: in occasione del prossimo Giorno della Memoria, per il quale la città di Saronno prevede numerose iniziative, la scuola ha ospitato il professore Davide Bienati, protagonista di un incontro rivolto alle classi quarte e quinte e incentrato sul delicato tema del genocidio degli ebrei ad opera dei nazisti.

Davide Bienati rappresenta una figura alquanto esperta in materia, vantando la carica di docente di “Storia e didattica della Shoah, delle Deportazioni e dei Crimini contro l’Umanità” presso il Master Internazionale di II Livello sulla Didattica della Shoah all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano, e di docente della “Restorative Justice per la ricomposizione del rapporto tra vittima e colpevole”, disciplina del laboratorio di Scienze politiche e Sociali per la Globalizzazione del Corso di Laurea in Scienze politiche e Sociali presso l’Università degli Studi di Milano.

Il professore ha incentrato la propria analisi su alcune storie di resistenza di tutti i giorni nei lager nazisti di Auschwitz e Birkenau: “storie quotidiane” di persone che hanno incarnato vere e proprie testimonianze di resistenza a cospetto del male e delle “vie di fuga”, per fuggire alla brutalità dell’ideologia nazista.