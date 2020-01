Ribaltamento nella zona industriale di Cardano al Campo

Vigili del fuoco e mezzi di soccorso stanno intervenendo a Cardano al Campo, per un incidente stradale con ribaltamento.

È successo alle 11.40 in via Volta, nel tratto della zona industriale, verso via della Prada.

Ambulanza e auto medica stanno intervenendo in codice rosso. L’incidente avrebbe coinvolto più veicoli.