Il ritorno di Carlo Parisi: allenerà il Saugella Monza

Carlo Parisi torna in panchina. Il coach di origini calabresi, il più importante nella storia della Busto pallavolistica (uno scudetto, una Coppa Italia e due Cev in bacheca), è di nuovo “in pista”: da oggi infatti è l’allenatore del Team Saugella Monza che lo ha scelto per sostituire Massimo Dagioni con cui il club brianzolo ha rescisso il contratto in via consensuale.

Sessant’anni il prossimo 8 marzo, Parisi era fermo dal termine della scorsa stagione quando aveva concluso la propria esperienza alla guida della Savino del Bene Scandicci con cui era arrivato in semifinale sia in campionato sia in Coppa Italia. In un garbuglio di destini incrociati, a sostituirlo nella squadra toscana era stato Marco Mencarelli a sua volta in uscita da Busto Arsizio, ma è di ieri sera – giovedì 9 – l’annuncio dell’esonero del “Menca” rimpiazzato oggi da Luca Cristofani.

Carlo Parisi, comunque, non guiderà il Saugella nei due mini-tornei in programma oggi e domani nella sua “vecchia casa”, il PalaYamamay. Sia per il “Trofeo Mimmo Fusco”, sia per la Coppa Regione Lombardia, la panchina monzese sarà affidata dall’allenatore in seconda Fabio Parazzoli. Il tecnico di Catanzaro quindi farà il suo esordio ufficiale mercoledì 15 contro la capolista Imoco Conegliano, un match molto difficile. Le brianzole sono attualmente seste in classifica con 24 punti, sei in meno della UYBA che è seconda e a -12 dalla imprendibile Imoco (che tuttavia non deve essere considerata il riferimento per il Saugella).