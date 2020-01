Ruba 8 confezioni di lamette da 200 euro, fermato al supermercato

Aveva probabilmente intenzione di regalarsi delle “sbarbature” gratuite, ma gli è andata male: è stato immediatamente bloccato e denunciato per furto aggravato.

Erano circa le 14 di ieri, lunedì 20 gennaio, quando la Volante del commissariato di Gallarate si è recata presso il supermercato di via Pegoraro, allertata dall’addetto alla sorveglianza del supermercato che aveva appena bloccato un soggetto “sorpreso” con della merce non pagata.

Dopo aver girovagato tra gli scaffali del supermercato ed aver preso una confezione di birra da tre lattine, regolarmente pagata, il giovane, un cittadino italiano, si era anche impossessato, occultandole sotto la giacca, di 8 confezioni di lamette del valore di circa 200 euro, guadagnandosi l’uscita.

La tempestività e l’attenzione dell’addetto alla vigilanza e l’arrivo della Volante lo hanno immediatamente bloccato e ha dovuto restituire il maltolto.

Il trentenne italiano, con precedenti specifici, è stato denunciato per furto aggravato, nonché proposto alla Divisione Anticrimine della Questura di Varese per l’emissione di un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno in città.