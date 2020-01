Il Rugby Sound torna all’isola del Castello per la 20esima edizione

Il Rugby Sound torna all’isola del Castello di Legnano anche nel 2020, per la precisione dal 26 giugno al 5 luglio. L’annuncio è stato dato dagli organizzatori sulle pagine sociale ma non sono ancora stati svelati i nomi delle band che prenderanno parte all’edizione numero 20.

Il festival, infatti, è nato nel 2000 dalla volontà di un gruppo di giocatori della squadra di rugby di Parabiago ed è cresciuto nel tempo fino a prendere possesso in pianta stabile l’isola del castello legnanese, uno spazio che può contenere quasi 10 mila persone.

Negli anni sono saliti sul palco band e artisti di calibro nazionale e internazionale (da Ziggy Marley ai the Hives, da Caparezza a Max Gazzè e JAx, fino agli idoli contemporanei del rap come Salmo e della trap come Sferaebbasta). Chissà cosa ci porteranno sul grande palco quest’anno gli organizzatori? Non ci vorrà molto tempo per scoprirlo.