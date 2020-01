Saldatore e Assistente familiare: al Cifp Piambello corsi gratuiti per disoccupati

Sono in via di attivazione, al Cifp – Centro di Istruzione e Formazione Professionale del Piambello a Bisuschio, nuovi corsi di qualificazione per disoccupati.

I corsi sono a frequenza gratuita, grazie ai fondi messi a disposizione da Dote unica lavoro e Garanzia giovani

E’ possibile iscriversi ad un corso di specializzazione per saldatori (saldatura TIG MAG MIG e Acetilenica) che prenderà i via il prossimo 4 febbraio.

Il corso, della durata di 50 ore, si svolgerà con due lezioni pomeridiane ogni settimana, dalle 15 alle 19.

E’ in programma a breve anche un corso di assistente familiare, come previsto dal regolamento predisposto dalla Regione Lombardia. Il corso dura 160 ore, con un primo modulo introduttivo di 40 ore e modulo base 120 ore.

Le lezioni si terranno tre giorni la settimana dalle 15 alle 19.

Per informazioni ed iscrizioni recarsi al C.I.F.P. del Piambello in via Mazzini 3 a Bisuschio il lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17, il martedì, giovedì e venerdì solo al mattino, dalle 8.30 alle 13.30, oppure telefonare al numero 0332 47362.