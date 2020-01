San Sebastiano porta la nuova sede alla Polizia Locale

Giornata di festa per la Polizia Locale di Malnate, non solo per le celebrazioni del Santo Patrono San Sebastiano, ma anche per il taglio del nastro della rinnovata sede.

Non cambia l’indirizzo – i locali sono sempre quelli alle spalle del Municipio – ma gli agenti hanno ora a disposizione nuovi arredi e anche nuovi software che miglioreranno il loro lavoro.

Questa mattina, sabato 18 gennaio, il sindaco Irene Bellifemine e il comandante della Polizia Locale di Malnate Stefano Lanna hanno tagliato il nastro nel corso della tradizionale parata di agenti delle Forze dell’Ordine.