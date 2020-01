San Valentino in una città svizzera? Il treno da Milano costa la metà

Una nuova proposta, dopo quella della Ferrovia Vigezzina, per un San Valentino con un viaggio in treno. Una promozione congiunta di Trenitalia e Ferrovie Federali Svizzere consente di viaggiare a prezzi scontati sui treni Eurocity.

La Promo 2×1 permette di viaggiare in coppia, pagando un solo biglietto di 1a o 2a classe. L’iniziativa è valida per tutto il mese di febbraio da Milano a tutte le destinazioni svizzere servite da Eurocity. L’offerta, soggetta a disponibilità limitata, è valida per acquisti effettuati dal 25 gennaio al 26 febbraio 2020, almeno tre giorni prima della data di partenza desiderata.

Grazie alla tariffa Mini inoltre è possibile raggiungere le più belle città svizzere a prezzi vantaggiosi con Eurocity. Basta ricordarsi di prenotare in anticipo – fino a 14 giorni prima della partenza – per viaggiare da Milano a Zurigo, Berna, Montreux, Lucerna e Losanna a partire da soli 29 euro in 2° classe e da 69 euro in 1° classe.

Info qui