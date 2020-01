“Sant’Antonio proteggi la mia auto”, tutti in coda per la benedizione

È ormai una vera e propria tradizione quella di far benedire la propria autovettura durante il giorno di Sant’Antonio Abate.

Oggi dalle 14:00 alle 19:00 chiunque si potrà recare presso l’Oratorio S. Giovanni Bosco (via S. Francesco 13) per far benedire la propria auto.

L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di Saronno, in collaborazione con Don Alberto Corti.

«Solitamente si arriva sull’ordine di 700 auto», commenta il don Alberto. La tradizione di benedire il proprio mezzo di spostamento risale ai secoli addietro, dove le persone portavano a benedire propri animali da traino, i cavalli, le mucche, essendo Sant’Antonio il protettore degli animali. Oggi i cavalli sono stati sostituiti dalle auto, dunque la tradizione di benedire il proprio mezzo di spostamento continua.