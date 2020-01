“Santino Punto Moda”: la storica sede di Gerenzano passa a “Sorelle Ramonda”

È stato venduto al marchio “Sorelle Ramonda” la sede gerenzanese di “Santino Punto Moda”, lo storico punto vendita presente a Gerenzano da oltre 20 anni.

Il passaggio di proprietà non dovrebbe comportare licenziamenti, come ci spiega Livio Muratore, segretario Filcams Cgil: «Lunedì 3 febbraio mi incontrerò con i proprietari delle due aziende. L’incontro servirà per sancire il passaggio di tutti i lavoratori e il trasferimento d’azienda. Credo che non ci saranno problemi e che verranno assorbiti tutti i lavoratori; la certezza però ovviamente l’avranno soltanto lunedì» conclude il sindacalista.

Si tratterebbe infatti di circa una cinquantina di dipendenti che verrebbero assorbiti nell’azienda dei nuovi proprietari.